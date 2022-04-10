С понедельника в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности

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10 апреля 2022, 17:44 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт, Kremlin Pool/globallook.com

С понедельника, 11 апреля, в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности. Об этом в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности», - написал Старовойт.

По его словам, в регионе установят контрольные пункты, в которых вести наблюдение будут военные и полиция. Также предусмотрено усиленное патрулирование населенных пунктов.

«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию», - призвал курский губернатор.

По установленной шкале желтый уровень означает высокую степень опасности.

6 апреля Старовойт сообщил об обстреле позиций российских пограничников.