С понедельника в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности

С понедельника, 11 апреля, в Курской области вводится желтый уровень террористической опасности. Об этом в воскресенье сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
«В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введен желтый уровень террористической опасности», - написал Старовойт.
По его словам, в регионе установят контрольные пункты, в которых вести наблюдение будут военные и полиция. Также предусмотрено усиленное патрулирование населенных пунктов.
«Жителей области прошу быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщайте в полицию», - призвал курский губернатор.
По установленной шкале желтый уровень означает высокую степень опасности.
6 апреля Старовойт сообщил об обстреле позиций российских пограничников.