Курский губернатор Старовойт сообщил о минометном обстреле погранперехода с территории Украины

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6 апреля 2022, 10:05 Источник: Telegram

Роман Старовойт, Kremlin Pool/globallook.com

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в среду об обстреле позиций российских пограничников. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Вчера, 5 апреля, в Суджанском районе попытались из минометов обстрелять позиции наших пограничников. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений с нашей стороны нет. Ночь прошла спокойно, без происшествий», - сообщил Старовойт.

Он также подчеркнул, что в круглосуточном режиме находится на связи с погрануправлением по Курской области и министерством обороны РФ.

«Наша армия и спецслужбы способны противостоять любой угрозе. Полностью им доверяю и прошу жителей сохранять спокойствие», - написал губернатор.

Ранее сообщалось об атаке украинских вертолетов нефтебазы в Белгороде.