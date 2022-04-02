Аргументы Недели Происшествия 13+

СК возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде

, 14:57

СК возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде
Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вертолетов по нефтебазе, расположенной в Белгороде. Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте СК.

Дело заведено по факту совершения террористического акта.

В информации, размещенной на портале, отмечается, что украинские военные, используя два боевых вертолета, незаконно вторглись в воздушное пространство РФ и, двигаясь на малой высоте, осуществили не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса в Белгороде.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что атака по нефтебазе стала первым сознательным мощным ударом Вооруженных сил Украины по территории России.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военных, попавших в плен за время проведения специальной военной операции по защите республик Донбасса и призвала украинскую сторону соблюдать нормы международного гуманитарного права и условий содержания в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, удерживаемых на Украине, применить зеркальный подход в этом вопросе.