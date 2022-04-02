СК возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вертолетов по нефтебазе в Белгороде

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2 апреля 2022, 14:57

Украинский вертолет, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту атаки украинских вертолетов по нефтебазе, расположенной в Белгороде. Об этом говорится в сообщении, появившемся на сайте СК.

Дело заведено по факту совершения террористического акта.

В информации, размещенной на портале, отмечается, что украинские военные, используя два боевых вертолета, незаконно вторглись в воздушное пространство РФ и, двигаясь на малой высоте, осуществили не менее четырех авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса в Белгороде.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что атака по нефтебазе стала первым сознательным мощным ударом Вооруженных сил Украины по территории России.