Политолог Марков об атаке по нефтебазе в Белгороде: «Это первый сознательный мощный удар ВСУ по территории России»

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1 апреля 2022, 13:52

Политолог Сергей Марков, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Атака по нефтебазе, расположенной в городе Белгороде, стала первым сознательным мощным ударом Вооруженных сил Украины по российской территории. Об этом написал в своем Telegram-канале отечественный политолог Сергей Марков.

«ВСУ нанесли ракетный удар с вертолетов по нефтебазе в Белгороде. Горит до сих пор. Это первый сознательный мощный удар ВСУ по территории России. Это значит, что Киев выбрал путь — эскалация конфликта», — говорится в публикации Маркова.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стартовавший в РФ весенний призыв не имеет никакого отношения к специальной операции Москвы на Украине.