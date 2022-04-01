Дмитрий Песков: весенний призыв не имеет никакого отношения к спецоперации России на Украине

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1 апреля 2022, 13:00

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Весенний призыв, стартовавший в Российской Федерации 1 апреля, не имеет никакого отношения к специальной операции Москвы на территории Украины. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Весенний призыв не имеет никакого отношения к операции на Украине, срочники туда никак не привлекаются», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

РФ осуществляет операцию в соседней стране с 24 февраля. Как сообщалось ранее в пятницу, глава российского МИД Сергей Лавров указал, что Москва готовит свою реакцию на предложения Киева на переговорах.