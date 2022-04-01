Сергей Лавров: Россия готовит свою реакцию на предложения Украины на переговорах

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1 апреля 2022, 12:35

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Российская Федерация готовит свою реакцию на предложения Украины на переговорах. Соответствующее заявление сделал руководитель МИД РФ Сергей Лавров.

«Переговоры РФ и Украины должны продолжиться, Россия готовит свою реакцию на предложения Украины», — процитировал министра Telegram-канал ТАСС.

Также Лавров отметил, что Москва увидела «гораздо больше понимания» ситуации с Крымом и Донбассом от киевской стороны. Дальнейшие контакты с ней прорабатываются, сказал дипломат.

Как сообщалось ранее в пятницу, глава Чечни Рамзан Кадыров дал украинским националистам, засевшим на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, один день, чтобы сдаться.