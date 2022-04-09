Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опроверг слухи об эмиграции в Израиль

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9 апреля 2022, 18:30 Источник: RT

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, Kremlin Pool/globallook.com

Председатель счетной палаты РФ Алексей Кудрин ответил на слухи о своей эмиграции в Израиль. Об отъезде политика в эту страну в субботу стали активно писать в соцсетях.

В частности, появились сообщения, что Кудрина видели с женой и сыном в ресторане отеля в Герцлии.

«Пошли слухи, что я не в Москве. Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты», - написал Кудрин в своем твиттере.

В субботу израильские СМИ сообщили также о том, что российская журналистка Ксения Собчак получила гражданство Израиля. В ответ она сняла видеообращение на фоне Москвы-реки и ресторана «Причал» и сообщила, что находится в Подмосковье. Правда, о том, действительно ли она обращалась за гражданством Израиля, телеведущая умолчала.