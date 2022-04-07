Телефонные мошенники воспользовались наложенными санкциями в своих целях

Аргументы Недели → Общество 13+

7 апреля 2022, 21:51 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Телефонные аферисты перешли к новой стратегии. Если ранее они утверждали, что некий Дмитрий Никодимович снял деньги со счёта владельца, то теперь основной тематикой являются санкции. Злоумышленники рассказывают о якобы полной блокировке всех банковских операций, отключении от SWIFT-системы, а также о том, что из-за санкций скоро будет нельзя снять деньги в целом. Для «спасения денежных средств» они предлагают перевести их на «безопасный счёт». Счёт, который в итоге, окажется опасной ловушкой. В результате те, кто попадается на аферу, теряет все свои накопления и сбережения. Особенно это опасно для пенсионеров, которые не до конца разбираются в ситуации с мошенниками.

Есть и другие случаи обманов. Злоумышленники могут предлагать своеобразное посредничество по открытию кредитных карт в западном банке, привязанных к российскому счёту. Получив данные карты или задаток за услуги, преступники обычно сразу исчезают. Также они могут предлагать мнимые услуги по оформлению документов для выезда из РФ или различные способы уклонения от призыва в армию. Эксперты отмечают, что мошенники за прошедшее время многому научились. Они даже могут подменять номера с помощью специальных сервисов. Можно взять трубку, увидев привычный звонок от банка, а потом потерять все денежные средства.

Юристы и эксперты в области безопасности советуют следующее: если кому-либо звонят даже якобы с официального банка и заявляют про необходимость перевода денег на другой счёт, лучше сразу положить трубку. Настоящие сотрудники банков никогда не будут запрашивать никакие данные и всякие одноразовые коды из СМС. Да и первыми они обычно вообще не звонят.