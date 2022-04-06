Росфинмониторинг: Дмитрий Гордон попал в российский реестр террористов и экстремистов

Аргументы Недели → Общество 13+

6 апреля 2022, 17:41

Дмитрий Гордон, Nikolay Titov/ Global Look Press

Известный антироссийской риторикой украинский журналист Дмитрий Гордон определён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Сообщает в среду, 6 апреля, «Интерфакс».

Попадание в подобный реестр, в соответствии с законодательством РФ, подразумевает замораживание банковских счетов и приостановку их обслуживания.

Вместе с Гордоном попал в «опальный список» другой украинский журналист — Фахрудин Шарафмал. Последний в марте текущего года сделал ряд резких заявлений во время эфира украинского ТВ, а также процитировал нациста Адольфа Эйхмана. В отношении Шарафмала СК РФ возбудил уголовное производство.

Напомним, 21 марта главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. По данным СКР, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.