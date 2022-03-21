СК России возбудил дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона

Аргументы Недели → В мире 13+

21 марта 2022, 21:18 Источник: СКР

Дмитрий Гордон, фото из соцсети

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. По данным СКР, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Россию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия.

Журналист публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Гордон распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан российскими военными. Видеозапись выступления он разместил на своем канале видеохостинга «Ютьюб».

Дело в отношении Гордона возбуждено по трем статьям УК РФ - публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.

Следствием проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы по оценке высказываний Гордона. Будут приняты меры к объявлению украинского журналиста в розыск.

Отметим, украинский пропагандист умалчивает, что в 2019 году он стал обладателем дорогой собственности в Москве. Недвижимость площадью около 230 кв. м в самом центре столицы на Охотном ряду он записал на тещу Инну Бацман.