Настоящий Гордон: украинский пропагандист купил своей тёще квартиру в центре Москвы

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21 марта 2022, 20:17 Источник: life.ru

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24», принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, назвал президента России руководителем «фашистского государства» и призвал убивать всех причастных к специальной военной операции на Украине. Произошло это 16 марта. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проверить Гордона из-за призывов к насилию в отношении президента России и российских военных.



Русофоб Гордон имеет в украинском сегменте YouTube порядка 2 млн подписчиков. Он приглашал к себе на интервью экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, актёра Вахтанга Кикабидзе, бывшего российского олигарха Михаила Ходорковского, либералов Алексея Венедиктова и Юрия Дудя. В гостях у него побывали практически все представители политической элиты Украины.



Дмитрий Гордон также владеет несколькими печатными и интернет-изданиями. Он подаёт себя как честного, объективного журналиста. В России он стал известен после интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым. Он утверждал, что эти интервью сделаны не столько для зрителей, сколько по заказу СБУ. В них, дескать, он документировал признания преступников для Гаагского трибунала.



Украинский пропагандист умалчивает, что в 2019 году он стал обладателем дорогой собственности в Москве. Недвижимость площадью около 230 кв. м в самом центре столицы на Охотном ряду он записал на украинскую пенсионерку, свою тещу Инну Бацман. По некоторым данным, только её кадастровая стоимость составляет 82 млн рублей, а рыночная — около миллиарда.



Дмитрий Гордон не скрывает, что владеет 19 квартирами в Киеве общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров и что у него много торговой недвижимости. Она сдается в аренду и приносит неплохой доход. Помимо прочего, пропагандисту принадлежит агентство недвижимости «Бульвар Гордона».



В его автопарке имеется автомобиль Mercedes-Benz Maybach. Ещё совсем недавно он стоил 20 млн рублей.



Все свои активы сам Гордон оценивает в $10 млн.



В конце 80-х он работал концертным директором и это приносило ему приличный доход. Он занимался организацией концертов известных артистов, но особые отношения у Гордона сложились с экстрасенсами Анатолием Кашпировским и Аланом Чумаком. Он возил их по различным городам, собирая стадионы. Деятельность была настолько прибыльной, что, по словам самого Гордона, у него в квартире стояли мешки с деньгами.



Связи с артистами позволили Гордону открыть в середине 90-х свою первую жёлтую газету «Бульвар», публиковавшую сплетни из жизни звёзд России и Украины. Набравшее популярность издание, в свою очередь, стало площадкой для раскрутки ещё одного — довольно грязного бизнеса Гордона — центра народной медицины «Доля». Там он собирал разного рода целителей, контактёров, экстрасенсов, ясновидящих, в задачи которых входили частные приёмы граждан по вопросам судьбы и кармических связей. Участники проекта позже рассказывали, что среднего уровня и артистизма «гадалка» зарабатывала в месяц 70–80 тыс. долларов, и это было только 15% от всех собранных денег. Ещё 10% от выручки предназначалось помощнику, 5% — задельщику программы, некая часть шла на рекламу, около 70% отдавалось лично Дмитрию Гордону.



