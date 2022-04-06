Первый губернатор Чукотки Назаров: Абрамович скоро вернётся в Россию. Кому он за границей нужен?

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6 апреля 2022, 15:06

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Первый губернатор Чукотки Александр Назаров в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову поделился своим мнением о том, что целью участия Романа Абрамовича в российско-украинских переговорах может быть договоренность о скупке активов олигарха Игоря Коломойского.

- А что Коломойский продавал Абрамовичу, как вы думаете?

- Продажей это трудно назвать. Это попытка спасти хоть что-то и получить за это хоть какие-то деньги. Коломойский в панике, он может лишиться абсолютно всего. И тут появляется Абрамович. Зеленский заявляет, что доверяет только ему. Но кто Зеленского вообще спрашивает? Он пустышка. Врун, болтун и хохотун, которому теперь не до смеха. Он озвучил то, что ему было велено сказать.

Почему Коломойский так просит - не бомбите Днепр! Я все продам и отдам! Только не бомбите! Ребята понимают, что изменение системы и новая власть неминуемы. И тут появляется волшебник Абрамович. У него своя сложная ситуация. На него идут гонения в Англии, там уже его заставляют все продавать и закрывать бизнес. И ему надо срочно куда-то вкладывать появившиеся деньги.

- То есть надо ждать торжественного возвращения Абрамовича в Россию?

- А куда ему деваться? Кому он за границей нужен?

Полностью интервью с Александром Назаровым вы можете посмотреть на YouTube-канале Андрея Угланова #ЗАУГЛОМ