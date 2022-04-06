«Коммерсант» рассказал о двух неудачных попытках отобрать присяжных для суда над бывшим хабаровским губернатором Сергеем Фургалом

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6 апреля 2022, 08:26 Источник: "Коммерсантъ"

Сергей Фурал, sledcom.ru/youtube.com/globallook.com

Начало судебного процесса над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом затягивается, из-за того что Люберецкий суд, который будет рассматривать дело, не может набрать нужное количество присяжных заседателей. Об этом в среду пишет газета «Коммерсант».

Издание сообщает о двух неудачных попытках отбора присяжных. Журналисты поговорили с некоторыми участниками процедуры отбора и узнали, что кандидаты отсеиваются по собственной инициативе. Среди причин отказа называются как традиционные: слабое здоровье, наличие маленьких детей, отдаленность суда от места жительства, - так и оригинальные. Например, один из претендентов, предприниматель, сообщил суду, что на основной работе он за это время заплатит больше налогов, чем с «зарплаты» присяжного.

С двух попыток суд отобрал лишь семерых заседателей.

«Учитывая, что для рассмотрения дела по существу суду требовались как минимум шестеро основных и двое запасных присяжных, а для нормальной работы в течение нескольких месяцев планировалось сформировать коллегию из 12 человек, количество претендентов оказалось катастрофически малым»,— пишет «Коммерсант».