Президент Латвии Эгилс Левитс предложил всем недовольным покинуть страну

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5 апреля 2022, 18:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии Эгилс Левитс, который «создал» преамбулу к Конституции, где четко сказано, что Латвия для латышей, сегодня предложил всем недовольным «покинуть» страну…



Как можно расценивать официальные слова президента страны, который публично говорит: «Рубеж между нами, Латвией, которая принадлежит к демократическому Западу, и Россией, где царит режим Путина. Больше нет места компромиссам, полутонам и нерешительности. Есть только белое и черное. Каждый, кто восхваляет политику Кремля, ищет ей оправдания или гордится георгиевскими ленточками, или буквой «Z», поддерживает Россию. Латвия является равноправным членом НАТО с 2004 года. Европа и НАТО более чем когда-то сплочены вызовом. Всех нас в Латвии, независимо от происхождений, этнической принадлежности, вероисповедания объединяет латышский язык, как государственный, латышская культура и латышский взгляд на мир и историю земли. Уважайте страну, в которой живете или живите в стране, которую уважаете».



Если честно, то я очень рада, что наконец глава Латвии Левитс озвучил то, что «копилось» в душе и никак не могло вырваться на свет Божий!



Что мы видим?



Оказывается, Латвия ПРИНАДЛЕЖИТ к Западу… А я всегда наивная думала, что Латвия – независимое государство, которое на равных правах сотрудничает с Западом. Получается, что нет…



Я не слышала, чтобы кто-то оспаривал то, что государственный язык – латышский! Я видела, с каким удовольствием жители Латвии, и другой национальности, отмечают совместно национальные праздники страны – Рождество, Лиго… Я не видела и не слышала, чтобы хоть один русскоязычный Латвии спорил, что Латвия – «убогий» край, лишенный красот! Нет! Я не видела, не слышала, чтобы простые латвийцы разных национальностей враждовали друг с другом! Нет! Я не знаю людей, которые бы смеялись над горем других и смертью. Нет!



Но есть «но» - правительство, которое хочет натравить одну нацию на другую. Что получается? Президент страны предлагает «освободиться» от русских корней! Забыть историю своих предков, свой язык. Просто ликвидировать все русское.



Позвольте, а почему же тогда те общины латышей, которые проживают в Сибири, Германии, США, Британии и т.д. имеют право на свою идентичность, язык, культуру, традиции. Я не слышала, чтобы в поселках латышей в Сибири, Казахстане, Британии кто-то запрещал им разговаривать на родном языке, не отмечать, например, Лиго… Забыла, это можно им, но нельзя русским.



Русские должны вычеркнуть все русское! И принять латышских легионеров СС, «затоптать» могилы своих родных, которые погибли в борьбе с нацизмом! Много, много лет георгиевская ленточка была открытым символом на 9 мая и в Латвии. Георгиевская ленточка уходит корнями, кстати, к немке Екатерине Великой и ее золотому веку для России. Но тут бесполезно объяснять, тут своя история! Я предполагаю, что скоро символом в Латвии станут кресты, которые очень будут напоминать знаки Третьего рейха! И попробуй их не одень!



Политика Латвии – всем понятна – ничего русского! А не нравится, так пошли вон! Не уважаете наши «символы» и легионеров – пошли вон!



Многие и уехали бы из Латвии при таком национальном подходе! И уедут! Есть сложности – многолетнее житье-бытье, знание своей страны, быта, возрастная «черта», дети, внуки, могилы близких… Не так просто взять и уехать! Вот и терпят унижения, оскорбления, плевки в лицо…



Кстати, сегодня, 5 апреля, МИД Латвии отозвал Генеральные консульства РФ в Даугавпилсе, Лиепае.



В Латвии закрыты оба консульства России.



Вспомните, дорогие читатели, что происходило в посольствах и консульствах перед ВОВ? И чем все закончилось?



Простите, но для меня будущее русскоязычных Латвии вырисовывается все отчетливее… Какое решение?