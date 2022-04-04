На набережной в центре Челябинска перекрыли выход к воде

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

4 апреля 2022, 17:10 Анна Семенова

Не всем горожанам понравилось такое исполнение. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Этому послужило происшествие с ребенком, провалившимся под лед.

В конце марта в Челябинске чуть не случилась трагедия. Несколько мальчишек, гуляя по центральной набережной за филармонией, спустились на тонкий лед. Один из ребят провалился по пояс, но смог выбраться самостоятельно. Очевидцы вызвали спасателей и полицию.

Сегодня стало известно, что по поручению главы города Натальи Котовой выход к воде на данном участке перекрыли заградительными лентами и пластиковыми блоками. Также здесь установили информационные запрещающие знаки.

Правда некоторые челябинцы остались недовольны небрежным исполнением, которое портит вид красивой набережной.