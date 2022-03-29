В центре Челябинска ребенок провалился под лед на реке

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29 марта 2022, 09:15 Анна Семенова

Несколько друзей спустились к воде на набережной в районе арт-сквера. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Вместе с друзьями он спустился на Миасс в районе набережной.

Эта история закончилась благополучно благодаря тому, что рядом с арт-сквером на новой набережной Миасса расположен опорный пост полиции.

В понедельник вечером очевидцы позвонили в службу спасения с сообщением о том, что на реке провалился под лед ребенок. Несколько мальчишек спустились к воде, чтобы поиграть, одного из них тонкая корочка не выдержала. Но помощь МЧС не понадобилась, к моменту, когда специалисты примчались на место, мальчишка уже был в теплом помещении полиции.

Патрульные нашли ребенка в мокрой одежде и отвели его в пункт, чтобы согреть. Ребенок рассказал, что смог выбраться сам.

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали бригаде скорой помощи. В больнице ребенку диагностировали общее переохлаждение, сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

В МЧС напоминают: в период весеннего паводка запрещено выходить на водоемы, приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или любого водоема. Оставлять детей без присмотра нельзя, во время паводка, при ледоходе, несчастные случае чаще всего происходят с несовершеннолетними.