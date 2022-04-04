Ученый Чумаков: маски перестали защищать от COVID-19

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4 апреля 2022, 14:51 Источник: URA.RU

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

У штамма «омикрон» достаточно высокий уровень заразности, именно поэтому ношение масок малоэффективно, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

Профессор выразил мнение о том, что помочь в сложившейся коронавирусной ситуации сможет только коллективный иммунитет, а средства индивидуальной защиты стали малоэффективными из-за быстрого распространения штамма.

«Маски уже не имеют особого значения», — объяснил Чумаков в беседе с URA.RU.

Также профессор считает, что новая вспышка коронавируса россиянам не грозит из-за высокого коллективного иммунитета, он должен помочь в сдерживании вируса. Коллективный иммунитет складывается из переболевших COVID-19, бессимптомно или нет — неважно.

Иммунитет россиян к ковиду высокий, показатели варьируются около 48-50% по данным сайта стопкоронавирус.ру.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери заявил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии и это произошло из-за отмены требования об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах.