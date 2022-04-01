Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 48 процентов

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1 апреля 2022, 16:41 Источник: стопкоронавирус.рф

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

За неделю в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 48 процентов , об этом сообщает статистика с сайта стопкоронавирус.рф

Ранее, неделю назад, процент коллективного иммунитета составлял почти половину — около 49,7 процента.

Комментариев по поводу причин снижения иммунитета у граждан РФ не дано, однако недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила нескорое «отступление» коронавируса.

В Китае был обнаружен рост заболеваемости в Шанхае в связи с новым штаммом «стелс-омикрон».