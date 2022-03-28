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В Шанхае ввели двухэтапный локдаун из-за вспышки COVID-19

, 16:05 Источник: Associated Press

В Шанхае ввели двухэтапный локдаун из-за вспышки COVID-19
Vladimir Snatenkov/Russian Look, globallookpress.com

Из-за вспышки коронавируса власти приняли решение ввести локдаун на территории Шанхая, сообщает агентство Associated Press

Уточняется, что это самое масштабное карантинное мероприятие с момента «закрытия» города Ухань. Локдаун будет состоять из двух фаз: во время первой будет закрыт район Пудун и близлежащие, а во второй закроют центральную часть Шанхая к западу от реки Хуанпу.

Правила следующие: жители будут обязаны оставаться дома, работать будут только жизненно необходимые заведения, работа общественного транспорта будет остановлена. Также пройдёт массовое тестирование на коронавирус.

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