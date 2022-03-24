Учёный Роспотребнадзора Хафизов: заболеваемость штаммом «стелс-омикрон» растёт

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24 марта 2022, 10:56 Источник: РИА Новости

Пункт вакцинации фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Учёный Роспотребнадзора Хафизов сообщил о росте доли «стелс-омикрона» в России, однако новой эпидемиологической волны не ожидается.



По словам Камиля Хафизова, большинство россиян уже имеют иммунитет к штамму: либо посредством вакцинации, либо переболев. Поэтому роста заболевших ожидать не стоит.

"Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москве цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии", — заявил ученый.

Ранее сообщалось о вспышке этого штамма в Европе и Китае, где прирост заболевших «новым омикроном» опередил количество заражённых коронавирусом других мутаций.