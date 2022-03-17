Слишком шустрый: приближается штамм «Стелс-Омикрон», а мы срываем маски

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17 марта 2022, 17:57

В Китае вспышку коронавируса вызвал штамм «Стелс-Омикрон». Его также зафиксировали в Европе. Но в России он пока не доминирует. Пока. Но маски москвичи и жители некоторых других городов уже сняли.



На данный штамм по миру в среднем приходится 20% заражений. В Великобритании заявили, что скорость прироста инфицированных на 80% больше предыдущего вида. При этом «Стелс-Омикрон» может проникать в организм повторно.



ПЦР-тесты не могут обнаружить последний вид коронавируса. Но российские тесты его видят. Штамм-невидимка вызвал настоящий всплеск заболеваний в отдельных регионах мира. Патоген способен уклоняться от иммунитета, приобретённого в результате вакцинации или перенесённого коронавируса предыдущего штамма. «Стелс-Омикроном» можно заразиться даже находясь в комнате, в которой ранее был инфицированный пациент. Наибольшее потрясение «Стелс» вызвал в китайской провинции Цзилинь. Регион закрыли на карантин, проводится санитарная обработка помещений и улиц. Вирус могли завезти спортсмены и гости Олимпиады. Китай проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу, однако на каком-то этапе произошёл сбой.