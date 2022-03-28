Анна Попова: эпидемия коронавируса в России не закончилась

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28 марта 2022, 14:07 Источник: ТАСС

Anna Popova, Alexander Kulebyakin/globallookpress.com

Эпидемия коронавируса в России ещё не закончилась, так как коэффициент распространения увеличивается, заявила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням им. академика Покровского.

«Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя», — сказала Попова.

Она отметила, что коэффициент распространения коронавируса увеличился в тех регионах, где ослабили либо сняли ковидные ограничения. Этот коэффициент высчитывается с помощью «отношения суммы числа случаев, выявленных за последние четыре дня, к сумме числа случаев за предыдущие четыре дня». По состоянию на 21 марта в России заразился 21 101 человек.

Ранее в Москве, а затем и в РЖД отменили масочный режим и измерение температуры в связи с улучшением эпидемиологической обстановки.