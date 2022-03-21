РЖД отменили масочный режим на вокзалах и в поездах

РЖД отменили обязательное ношение масок, а также измерение температуры в поездах дальнего следования и на вокзалах в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.
«Поскольку эпидемическая ситуация стабилизировалась, постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресто», — сообщает пресс-служба РЖД.
Уточняется, что дезинфекция подвижного состава и помещений вокзалов будет производиться в прежнем режиме.
Ранее на сайте Сергея Собянина появилось постановление об отмене масочного режима в Москве.