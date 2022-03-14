С 15 марта в Москве отменяется масочный режим

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14 марта 2022, 14:53 Источник: Сайт Сергея Собянина

пассажиры московского метро, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Москве со вторника, 15 марта, отменяется масочный режим. Соответствующее ограничение в столице Российской Федерации снимается в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

Согласно последней информации, в Москве с завтрашнего дня на предприятиях и в организациях перестанут измерять температуру тела сотрудников и отменят установку на рабочих местах разделительных перегородок.

Подчеркивается, что вышеуказанное решение также поддержит бизнес в столице, который испытывает в настоящий момент серьезное санкционное давление.