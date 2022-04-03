Дмитрий Медведев считает, что патриотов и предателей можно отличить по лицам

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3 апреля 2022, 22:54 Источник: Telegram

Дмитрий Медведев, Dmitry Medvedev//globallook.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выложил в своем телеграм-канале пост, который назвал «О чрезвычайно непростой теме». В нем он порассуждал об отличии патриотов от предателей.

«Патриотизм – это не образ твоих мыслей, это твои действия», - написал Медведев.

По его мнению, патриотов и предателей можно различить по лицам.

«У тех, кто любит Родину, – очень разные лица. У предателя всегда одно лицо – лицо предателя. Главное – вовремя отличить это лицо», - считает зампред Совбеза.

Ранее Медведев выложил в своем телеграм-канале инструкцию «Лучший способ оставить Европу без газа».