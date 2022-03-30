Медведев похвалил западных политиков за «мудрые» решения, которые оставят Европу без газа

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил европейских политиков за решения, которые способны оставить их страны без газа. В своем телеграм-канале он перечислил 5 шагов, которые сделаны ими на этом пути.
«Лучший способ оставить Европу без газа:
1. Заморозить «Северный поток-2».
2. Заморозить активы Центрального банка России.
3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.
4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.
5. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии», - написал Медведев.
После чего резюмировал: «Молодцы» Мудрые решения европейских политиков!»
28 марта страны G7 договорились призвать компании своих государств не принимать счета в рублях за российский газ.