Медведев похвалил западных политиков за «мудрые» решения, которые оставят Европу без газа

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30 марта 2022, 22:35 Источник: Telegram

Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/globallook.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил европейских политиков за решения, которые способны оставить их страны без газа. В своем телеграм-канале он перечислил 5 шагов, которые сделаны ими на этом пути.

«Лучший способ оставить Европу без газа:

1. Заморозить «Северный поток-2».

2. Заморозить активы Центрального банка России.

3. Заявить об отказе от российского газа в ближайшие пару лет.

4. Отказаться от приобретения рублей для платежа за газ по курсу валюты контракта.

5. Провести обыски в офисах «Газпрома» в Германии», - написал Медведев.

После чего резюмировал: «Молодцы» Мудрые решения европейских политиков!»

28 марта страны G7 договорились призвать компании своих государств не принимать счета в рублях за российский газ.