Kyodo: страны G7 договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за российский газ

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28 марта 2022, 21:20

Столица Японии Токио, фото: pixabay.com

Представители стран "Большой семерки" (G7) договорились призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. В понедельник эту информацию распространило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.

Япония - член G7. 28 марта прошла встреча представителей стран "Большой семерки", на которой обсуждалось заявление Владимира Путина по оплате за российский газ рублями.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что страны G7 не намерены оплачивать поставки российского газа в рублях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что российские власти работают над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Россия не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ.