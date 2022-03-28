Министр экономики ФРГ: министры G7 согласились - платежи за российский газ в рублях неприемлемы

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28 марта 2022, 18:19 Источник: РБК

Роберт Хабек, фото: Bernd von Jutrczenka, globallookpress.com

Страны "Большой семёрки" считают требование об оплате рублями за поставки российского газа неприемлемым.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в понедельник по итогам состоявшейся в онлайн-формате встрече министров экономики стран G7 рассказал, что министры G7 согласились с тем, что требование осуществления платежей за российский газ в рублях считается нарушением действующих договоров, и такие платежи неприемлемы, - сообщает Süddeutsche Zeitung.

По словам Роберта Хабека, "крупнейшие демократические промышленные страны мира" не согласны на предложение России о переводе контрактов на рубли и "призывали компании не выполнять требования российского президента".

Президент РФ Владимир Путин 28 марта поручил кабмину, Центробанку и "Газпрому" реализовать до 31 марта 2022 года меры по изменению валюты платежа за газ для недружественных стран на рубли.