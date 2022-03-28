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Путин поручил до 31 марта реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли

, 10:31 Источник: РИА "Новости"

Путин поручил до 31 марта реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину, Центробанку и "Газпрому" реализовать до 31 марта 2022 года меры по изменению валюты платежа за газ для недружественных стран на рубли.

Согласно последней информации, первый доклад о реализации мер по изменению валюты платежа должен быть предоставлен 31 марта, а далее – ежемесячно.

Напомним, 26 марта, немецкое издание Der Spiegel заявило, что решение российского лидера Владимира Путина перевести в рубли оплату газа для недружественных государств привело к нервозности на энергетических рынках Запада.

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