Путин поручил до 31 марта реализовать меры по переводу платежей за газ на рубли

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабмину, Центробанку и "Газпрому" реализовать до 31 марта 2022 года меры по изменению валюты платежа за газ для недружественных стран на рубли.
Согласно последней информации, первый доклад о реализации мер по изменению валюты платежа должен быть предоставлен 31 марта, а далее – ежемесячно.
Напомним, 26 марта, немецкое издание Der Spiegel заявило, что решение российского лидера Владимира Путина перевести в рубли оплату газа для недружественных государств привело к нервозности на энергетических рынках Запада.