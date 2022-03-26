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Der Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли «ошарашило Запад»

, 07:21 Источник: Der Spiegel

Der Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли «ошарашило Запад»
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что решение президента РФ Владимира Путина перевести в рубли оплату газа для недружественных государств привело к нервозности на энергетических рынках Запада.

Авторы материала подчеркнули, что данный маневр российского лидера вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов, а также в министерствах экономики стран-членов ЕС.

Экономист Йенс Зюдекум в разговоре с Der Spiegel выразил мнение, что Владимир Путин смог "ошарашить Запад", поскольку его действия вынуждают европейские государства обойти их собственные санкции.

Экономист Клаус-Юрген Герн в свою очередь выразил мнение, что, вероятно, ЦБ РФ будет продавать рубли потребителям газа через российские банки, а это приведет к стабилизации национальной валюты. Этим, однако, президент России поставил западные страны в крайне трудное положение, поскольку их рестрикции будут выглядеть абсурдно.

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