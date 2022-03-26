Der Spiegel: решение Путина перевести оплату газа в рубли «ошарашило Запад»

Немецкое издание Der Spiegel заявило, что решение президента РФ Владимира Путина перевести в рубли оплату газа для недружественных государств привело к нервозности на энергетических рынках Запада.
Авторы материала подчеркнули, что данный маневр российского лидера вызывал растерянность в правлениях европейских энергетических концернов, а также в министерствах экономики стран-членов ЕС.
Экономист Йенс Зюдекум в разговоре с Der Spiegel выразил мнение, что Владимир Путин смог "ошарашить Запад", поскольку его действия вынуждают европейские государства обойти их собственные санкции.
Экономист Клаус-Юрген Герн в свою очередь выразил мнение, что, вероятно, ЦБ РФ будет продавать рубли потребителям газа через российские банки, а это приведет к стабилизации национальной валюты. Этим, однако, президент России поставил западные страны в крайне трудное положение, поскольку их рестрикции будут выглядеть абсурдно.