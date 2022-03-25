Медведев заявил, что в решении России поставлять газ за рубли есть прямая логика

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в рамках беседы с журналистами утром в пятницу, 25 марта, заявил, что в решении поставлять газ за рубли есть прямая логика.
Дмитрий Медведев назвал такой шаг российской стороны "очевидной вещью" после того, как рестрикции западных стран сделали недопустимыми расчеты в долларах и евро, привели к невозможности использования SWIFT и к другим сложностям. "Ну и чего они хотят?" – задался вопросом Медведев.
Зампредседателя Совбеза России добавил в беседе с RT, что "раз все остальное схлопнулось, платите рублями". По его словам, теперь западным странам придется изыскивать возможности производить оплату.