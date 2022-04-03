Вирусолог Чепурнов: новая волна COVID-19 в России начнётся через месяц из-за штамма «стелс-омикрон»

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3 апреля 2022, 12:41 Источник: Ura.ru

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Новая волна коронавируса ожидается в России уже через месяц из-за появления штамма «стелс-омикрон», сообщает вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Ura.ru.

«Стелс-омикрон даже не предвестник, а причина шестой волны. Я все-таки надеюсь, что она будет пониже, хотя то, что мы видим в Европе...», — заявил доктор биологических наук.

Также Чепурнов добавил, что закрытие границ не предупредит появление нового штамма, а оттянет. По его мнению, новая волна неминуема, так как даже КНР с ее «супермерами» и локдауном не может справиться с вирусом.

Ранее оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение разрешить полеты из России в 40 стран.