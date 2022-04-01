Оперштаб по предупреждению COVID-19 собирается снять ограничения на полеты из России в 40 стран

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1 апреля 2022, 18:45 Источник: ТАСС

UAC/via Globallookpress.com

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решение разрушить полеты из России в 40 стран, сообщает ТАСС.

«На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», - заявили ТАСС в Минтрасе РФ.

О планах оперштаба серьезно ослабить ограничения на полеты за рубеж сообщили источники ТАСС в одной из авиакомпаний и в авиаотрасли.

В начале марта Росавиация сообщила о снятии Россией введенных из-за COVID-19 ограничений на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе.

В настоящее время полностью сняты ограничения на полеты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.

Полеты в эти страны теперь ограничены только положениями межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельными договоренностями авиавластей стран.

Ранее, 1 декабря, были сняты ограничения на полеты в Мексику, Катар и Кубу.