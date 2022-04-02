Латвийский политолог Илга Крейтусе: С системой в стране что-то не так

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

2 апреля 2022, 17:31 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Несомненно, радует многих латвийцев то, что вновь стали говорить о проблемах Латвии. Например, политолог Илга Крейтусе высказалась открыто о финансовых компенсациях депутатам Сейма.

Латвийский политолог недоумевает, а почему такая высокая компенсация депутатам за топливо – 700 евро. По мнению г-жи Крейтусе, депутат Сейма должен при такой компенсации проезжать 7000 км в месяц. Иными словами, 350 км в день. Но, кто так делает?

«Вы вообще можете себе такое представить? Каждый день проезжать 350 километров и при этом успевать общаться с избирателями. Это какое-то патологическое явление, которое проникло в правительство и Сейм", - говорит она.

Понятно, что каждому хочется получить побольше денег, но депутат вряд ли может быть тем, кому следует думать о том, как больше заработать, рассуждает Крейтусе.

«Если этого мало для того, чтобы не пытаться подзаработать за счет топлива и налогоплательщиков, значит, с системой что-то не так», - заявила политолог.

Говорю с долей иронии! Вся Латвия – 300 км в одну сторону, и 300 км в другую…