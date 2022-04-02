Матвиенко считает, что День единения народов Белоруссии и России нужно сделать нерабочим

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2 апреля 2022, 16:51 Источник: Telegram

Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/globallook.com

День единения народов Белоруссии и России, который отмечается 2 апреля, нужно сделать выходным в обеих странах. Такое мнение высказала председатель Совета федерации Валентина Матвиенко в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула важность этого дня, у которого есть «все основания встать в один ряд с такими праздниками, как День России и День народного единства».

«Сейчас мы особенно ценим, что рядом с нами не просто партнер, а надежный друг, на которого всегда можно положиться», - написала Матвиенко.

По мнению председателя Совфеда, новый праздник есть смысл сделать нерабочим днем.

«В этом году праздник выпал на выходные. Хотя, мне кажется, подчеркну – это мое мнение – день единения наших народов достоин занять место в календаре не только как праздничный, но и как нерабочий. И в России, и в Беларуси. Ведь нашим гражданам действительно есть, что праздновать», - резюмировала Матвиенко.

Ранее сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко поздравили народы России и Белоруссии с Днем единения.