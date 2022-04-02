Путин и Лукашенко поздравили народы России и Белоруссии с Днём единения

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2 апреля 2022, 14:56

Фото: kremlin.ru

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко поздравили народы двух стран с Днем единения. Обращения глав государств были зачитаны в ходе торжественного открытия выставки передовых образцов машиностроения Белоруссии и России, которая проходит на ВДНХ со 2 по 9 апреля.



«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем единения народов России и Белоруссии, с замечательным праздником, который символизирует прочные узы братской дружбы, общие культурные и духовные ценности, связывающие россиян и белорусов. Последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества во всех направлениях. Особое значение имеет координация усилий на международной арене, укрепление нашего оборонного потенциала, а также проведение согласованной политики импортозамещения в промышленном, аграрном и других секторах экономики. Разумеется, главной задачей при этом остается обеспечение благополучной и безопасной жизни граждан России и Белоруссии. Символично, что к сегодняшнему празднику приурочено вручение премии Союзного государства в области науки и техники, хотел бы от души поздравить ее лауреатов. Искренне желаю вам успехов и всего самого доброго. Владимир Путин», - зачитал обращение президента РФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.



Сообщается, что в ходе торжественного открытия поздравление от президента Белоруссии Александра Лукашенко зачитал чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.



«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с Днем единения Белоруссии и России, с праздником, символизирующим наше нерушимое братство и крепкую дружбу. Являясь суверенными государствами и развиваясь как независимые нации, мы связаны общей многовековой историей, историей великих побед во имя отечества, героической борьбы за мирное будущее и право жить и трудиться на своей земле.

Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость, умение, созидание делают Союзное государство примером для других народов. Устав от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы, чтобы быть сильнее санкций и диктата, мы расширяем и углубляем интеграцию между Белоруссией и Россией. Создавая экономически мощное и эффективное Союзное государство, повышая благосостояние его граждан, мы используем свой исторический шанс для формирования справедливого сообщества свободных наций во имя будущего и следующих поколений белорусов и россиян и других культурно и духовно близких нам народов. От всей души желаю всем вам, вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, мира, счастья и благополучия. Александр Лукашенко», - зачитал обращение главы государства Владимир Семашко.



