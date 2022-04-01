Минобрнауки РФ попросило вузы перенести контент с YouTube на Rutube до 4 апреля

Минобрнауки РФ попросило вузы перенести контент с YouTube на Rutubе и VK.Clips, сообщается на сайте Юго-Западного государственного университета.
"Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме.
Ранее глава Крыма Аксенов призвал Роскомнадзор заблокировать в России YouTube.