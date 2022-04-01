Минобрнауки РФ попросило вузы перенести контент с YouTube на Rutube до 4 апреля

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1 апреля 2022, 21:52 Источник: РИА Новости

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Минобрнауки РФ попросило вузы перенести контент с YouTube на Rutubе и VK.Clips, сообщается на сайте Юго-Западного государственного университета.

"Департамент координации информационной и просветительской деятельности министерства науки и высшего образования Российской Федерации сообщает о необходимости обеспечения переноса (дублирования) своего аудиовизуального контента с видеохостинга YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Video и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года", - говорится в письме.

Ранее глава Крыма Аксенов призвал Роскомнадзор заблокировать в России YouTube.