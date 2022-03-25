Глава Крыма Аксенов призвал Роскомнадзор заблокировать в России YouTube

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25 марта 2022, 11:00 Источник: РИА "Новости"

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Республики Крым Сергей Аксенов утром в пятницу, 25 марта, назвал платформу YouTube лживым и злобным инструментом, а также призвал Роскомнадзор заблокировать его в Российской Федерации.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что видеохостинг заблокировал его канал. Сегодня глава Крыма подчеркнул, что в YouTube множество фейков. По его мнению, данная платформа "разгоняет негатив" в отношении РФ и граждан страны.

"Плевать я на них хотел. Ничего не надо восстанавливать", – заявил Аксенов и добавил, что YouTube лучше вовсе заблокировать на территории РФ.