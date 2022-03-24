Администрация YouTube сняла блокирование с каналов Гостелерадиофонда

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24 марта 2022, 13:02

Монитор и клавиатура, Marcus Brandt/ dpa

Видеохостинг YouTube снял ограничения на доступ пользователей к каналам Гостелерадиофонда «Советское телевидение» и «Советское радио». Об этом сообщает RT.

«Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен», − цитирует агентство сообщение администрации ресурса.

Указанные каналы имеют аудиторию в примерно 3 млн подписчиков. Они открывают доступ для мировой аудитории к коллекции архивных телевизионной и радиоматериалов XX века.

Напомним, Роскомнадзор потребовал от Google LLC убрать блокирование с каналов «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» в YouTube.