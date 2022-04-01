Актриса Ингеборга Дапкунайте заявила об отъезде с сыном из России

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте заявила об отъезде с сыном из России. В интервью для LRT Дапкунайте сказала, что временно переехала с сыном в Брюссель. Сыну Алексу Дапкунайте пять лет.
Как объяснила 59-летняя актриса, она сейчас в Бельгии, «потому что здесь ее семья, ее мама и сестра».
Фонд помощи хосписам «Вера», сопредседателем попечительского совета которого являетcя Дапкунайте, вместе с другими благотворительными организациями 25 февраля подписал письмо с призывом остановить военные действия на Украине.
Покинула Россию основатель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова. Некоторые коллеги осудили Хаматову.
Алена Хмельницкая поддержала.