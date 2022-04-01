Актриса Ингеборга Дапкунайте заявила об отъезде с сыном из России

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1 апреля 2022, 20:49

Natalya Loginova/globallookpress.com

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте заявила об отъезде с сыном из России. В интервью для LRT Дапкунайте сказала, что временно переехала с сыном в Брюссель. Сыну Алексу Дапкунайте пять лет.

Как объяснила 59-летняя актриса, она сейчас в Бельгии, «потому что здесь ее семья, ее мама и сестра».

Фонд помощи хосписам «Вера», сопредседателем попечительского совета которого являетcя Дапкунайте, вместе с другими благотворительными организациями 25 февраля подписал письмо с призывом остановить военные действия на Украине.

Покинула Россию основатель фонда «Подари жизнь» актриса Чулпан Хаматова. Некоторые коллеги осудили Хаматову.

Алена Хмельницкая поддержала.