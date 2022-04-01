Лучшие в инженерном деле

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1 апреля 2022, 13:23 Ирина Балагурова

Фото: Елены Галкиной, Фадеев Александр

Четверо сотрудников АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» стали победителями XXII Всероссийского конкурса «Инженер года-2021» в разных номинациях.

По результатам 1 тура по версии «Профессиональные инженеры» звание «Профессиональный инженер России» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено заместителю главного технолога по механообработке СГТ Александру Фадееву (в номинации «Машиностроение») и инженеру-конструктору 1 категории ОГК Дмитрию Макарычеву (в номинации «Техника военного и специального назначения»). Отметим, что Александр Александрович повторил свой результат через 10 лет: в 2012 году он также был удостоен звания «Профессиональный инженер России».

По версии «Инженерное искусство молодых» дипломами «Победитель 1 тура конкурса «Инженер года» награждены инженер-электроник 2 категории ОГК Антон Ерин (в номинации «Техника военного и специального назначения») и инженер-технолог СГТ Николай Зубков (в номинации «Приборостроение и диагностика»).

Всероссийский конкурс «Инженер года» – это крупнейший социальный проект, который реализуется в России. Он дает возможность молодым ученым и специалистам демонстрировать свои достижения и тем самым показывать, насколько важен труд инженера и техническое творчество.

Каждый год в конкурсе состязаются около тысячи человек, а общее число заявок на отборочный этап превышает 70 тысяч. Ведущие предприятия страны ежегодно выдвигают своих сотрудников на участие. Отрадно, что приборостроители всегда принимают активное участие в конкурсе и показывают отличные результаты. За период с 2011 года 20 сотрудников АПЗ получили звание «Инженер года».

Справка:

Премия Всероссийского конкурса «Инженер года» считается одной из самых престижных в профессии. Конкурс проходит в двух версиях: «Профессиональные инженеры» – для имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее 5 лет, «Инженерное искусство молодых» – для участников до 30 лет. Победители заносятся в реестр профессиональных инженеров России.