Дополнительные средства на питание дошколят повысили рейтинг мэра

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

1 апреля 2022, 09:28 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фотография Д. Куткина (Вечерний Челябинск)

Опубликованы результаты недели для глав территорий.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» представил рейтинг мэров Челябинской области по итогам завершающейся недели.

Заметно улучшить позиции удалось главе Челябинска Наталье Котовой и главе Коркинского муниципального района Наталье Лощининой. Как отметили авторы канала «Полит 74», на это повлияли два ключевых события. В региональном центре выделили дополнительные 60 миллионов рублей на питание дошкольников. А депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области».

Снижение рейтинга отмечено у главы Ашинского района Вадима Сергеева. В Симе была очень плохо организована уборка улиц от снега, из-за чего губернатор Алексей Текслер раскритиковал местные власти.

«Если позиции мэра Челябинска стабильно укрепляются, то главе Ашинского района придётся серьезно поработать над собственным политическим имиджем. Отвратительная уборка снега в Симе привела к публичному скандалу», – прокомментировал результаты недельного рейтинга мэров телеграм-канала «Челябинск Сегодня».