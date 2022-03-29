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РБК: Минтранс РФ подготовил законопроект о такси, который обяжет агрегаторов передавать данные ФСБ

, 09:25 Источник: РБК

РБК: Минтранс РФ подготовил законопроект о такси, который обяжет агрегаторов передавать данные ФСБ
Такси, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В распоряжении РБК оказался законопроект министерства транспорта РФ о такси, в котором среди прочего предусмотрено обязательное предоставление доступа к информационным системам агрегаторов такси Федеральной службе безопасности.

Как уточняет издание, речь идет о законе«Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». При этом в тексте документа не детализируется, какими именно данными и для чего должны будут делиться с ФСБ службы заказа такси.

Подлинность документа изданию подтвердили председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова, а также представитель «Ситимобила».

По данным РБК, законопроект уже согласован Минюстом, Ространснадзором, Минфином, Минэкономразвития, Минпромторгом, ФНС и Минздравом.

Ранее сообщалось, что в Московской области появилась система мониторинга усталости водителей такси.

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