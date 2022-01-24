Систему наблюдения за усталыми водителями такси установили в Подмосковье

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24 января 2022, 21:23

pixabay.com

В Московской области появилась система мониторинга усталости водителей такси, правда пока в тестовом режиме, сообщает «Подмосковье сегодня».



В рамках системы, запущенной Минтрансом Подмосковья и агрегатором такси «Ситимобил», в салоне автомобиля будут установлены две камеры, которые необходимы для отслеживания состояния водителя и ситуации на дороге. Также уточняется, что пассажиры в поле зрения камер не попадут.



Помимо вышеперечисленного система на базе компьютерного зрения будет отслеживать использование ремня безопасности, разговоры по телефону, курение и прочие отвлечения от вождения.



Кроме того, система способна анализировать манеру вождения и предупреждать об опасных маневрах, а в случае нарушения издаст звуковой сигнал. Такие меры позволят сделать поездки по Подмосковью безопаснее.

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