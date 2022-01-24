Аргументы Недели Общество 13+

Систему наблюдения за усталыми водителями такси установили в Подмосковье

, 21:23

Систему наблюдения за усталыми водителями такси установили в Подмосковье
pixabay.com

В Московской области появилась система мониторинга усталости водителей такси, правда пока в тестовом режиме, сообщает «Подмосковье сегодня».

В рамках системы, запущенной Минтрансом Подмосковья и агрегатором такси «Ситимобил», в салоне автомобиля будут установлены две камеры, которые необходимы для отслеживания состояния водителя и ситуации на дороге. Также уточняется, что пассажиры в поле зрения камер не попадут.

Помимо вышеперечисленного система на базе компьютерного зрения будет отслеживать использование ремня безопасности, разговоры по телефону, курение и прочие отвлечения от вождения.

Кроме того, система способна анализировать манеру вождения и предупреждать об опасных маневрах, а в случае нарушения издаст звуковой сигнал. Такие меры позволят сделать поездки по Подмосковью безопаснее.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер Джонсон предрёк России «новую Чечню» в случае ее «вторжения» на Украину

Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил возможное «вторжение» России на территорию Украины с «новой Чечней», предрек тяжелый и кровопролитный конфликт в этом случае, заметив, однако, что войны еще можно избежать, пишет Reuters.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Политика

Общество

Происшествия

Здоровье

В мире

Наука

В мире