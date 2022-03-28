Глава ДНР Пушилин: в Мариуполе идет зачистка центральных районов, националисты на заводе

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28 марта 2022, 19:14 Источник: РИА Новости

Д. Пушилин проводит совещание, фото из соцсети

Силовики ДНР рассчитывают взять Мариуполь под контроль в ближайшее время, бои уже переместились с окраин в центр города. Эту информацию глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире Первого канала 28 марта.

По словам Пушилина, основная концентрация националистов сейчас на заводе "Азовсталь". Он уточнил, что остатки нацбатов и украинских войск разрезаны на две части и укрываются на территории завода "Азовсталь" и комбината имени Ильича. Силы ДНР продолжают зачистку.

По мнению главы ДНР, донецкие "ребята в самое ближайшее время ситуацию поправят", можно будет сказать, что город полностью под нашим контролем".

Корреспондент РИА Новости передает с места событий, что обстановка в Мариуполе остается напряженной. В промзоне и примыкающих к ней кварталах идут ожесточенные бои.

Корреспондент URA.RU также рассказал, что многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия. В Мариуполь прибыл Рамзан Кадыров.