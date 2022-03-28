В Мариуполе бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за риска встретить переодетого в гражданское боевика «Азова»

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28 марта 2022, 16:27 Источник: URA.RU

Корреспондент URA.RU в понедельник, 28 марта, рассказал об обстановке в Мариуполе. По словам журналиста, который сегодня находится в этом городе, «многие улицы в Мариуполе до сих пор простреливаются снайперами, до сих пор по ним активно работает артиллерия».

Как отметил корреспондент, приходится передвигаться перебежками. Военный обозреватель издания рассказал, что бойцы ДНР работают в режиме повышенной бдительности из-за большого риска встретить боевика национального батальона «Азов» (входит в состав ВСУ, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), переодетого в гражданскую одежду. «В городе идет своего рода партизанская война», — заключил журналист.

По данным НМ ДНР, украинские снайперы используют запрещённые боеприпасы. В руки бойцов НМ ДНР попала украинская снайперская винтовка с неконвенциональными патронами. Очередное доказательство преступности украинского режима и его вооружённых сил. Снайпер не выжил.

Сегодня также стало известно, что в Мариуполе находится глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров встретился с командующим 8 армии, генерал-лейтенантом Андреем Мордвичевым. Видеозапись встречи Кадырова с генералом опубликовал в своём Telegram-канале Владимир Соловьёв. "Кадыров лично руководит спецоперацией, встречается с бойцам и намечает планы штурма", — подписан пост.