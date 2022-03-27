Бывший депутат Рады Журавко считает, что Херсонская область не вернется под контроль киевского режима

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27 марта 2022, 12:26 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Бывший депутат украинской Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Херсонская область Украины больше не вернется под контроль киевского режима. Журавко призвал жителей Херсонской области не бояться, что националисты вернутся в регион.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область.

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов после рассказал, что в Херсонской области и на юге Запорожской области Украины, которые в настоящее время находятся под контролем российских военных, начали формировать военно-гражданские администрации.

В этих регионах запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, и население начало активнее использовать российские рубли при расчетах. Херсон, который в середине марта перешел под контроль Вооруженных сил России, возобновляет деятельность общественно важных сфер.

Российский сенатор Андрей Клишас, комментируя заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о референдуме по поводу вхождения Луганска в состав РФ, заявил, что республики Донбасса вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям.