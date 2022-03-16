Росгвардия и Нацполиция в Херсоне вместе обеспечивают порядок

Как известно, Херсонская область находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Примечательно, что местные силовики пошли навстречу россиянам и совместными усилиями возвращают мирную жизнь региону.
Военный корреспондент Танай Чолханов представил кадры из Херсона. Бойцы украинской Нацполиции и Росгвардии совместно патрулируют улицы города.
Напомним, украинский областной центр Херсон, который ранее перешел под контроль Вооруженных сил России, возобновляет деятельность общественно важных сфер. Об этом сообщили в воскресенье жители города.