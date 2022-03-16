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Росгвардия и Нацполиция в Херсоне вместе обеспечивают порядок

, 15:00

Росгвардия и Нацполиция в Херсоне вместе обеспечивают порядок
Херсон, жители, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Как известно, Херсонская область находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Примечательно, что местные силовики пошли навстречу россиянам и совместными усилиями возвращают мирную жизнь региону.

Военный корреспондент Танай Чолханов представил кадры из Херсона. Бойцы украинской Нацполиции и Росгвардии совместно патрулируют улицы города.

Напомним, украинский областной центр Херсон, который ранее перешел под контроль Вооруженных сил России, возобновляет деятельность общественно важных сфер. Об этом сообщили в воскресенье жители города.

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