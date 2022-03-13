В Херсоне возобновляют работу общественный транспорт, банки и предприятия общепита

Аргументы Недели → В мире 13+

13 марта 2022, 14:12 Источник: РИА "Новости"

троллейбусы, pixabay.com

Украинский областной центр Херсон, который ранее перешел под контроль Вооруженных сил России, возобновляет деятельность общественно важных сфер. Об этом сообщили в воскресенье жители города.

Согласно последней информации, в настоящий момент в Херсоне снова работают банки, транспорт и общепит. С 14 марта школы города начинают проводить дистанционные занятия, это касается также некоторых высших учебных заведений.

Кроме того, вновь стал функционировать интернет, хотя пока, по словам местных жителей, он работает с перебоями.