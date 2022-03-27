Сенатор Клишас: ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям

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27 марта 2022, 12:26 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Сенатор Андрей Клишас, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Луганская и Донецкая народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям. Соответствующее заявление в разговоре с РИА Новости сделал член Совета Федерации Андрей Клишас.

«ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет», — процитирован сенатор в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, руководитель ЛНР Леонид Пасечник указал, что в ближайшее время на территории республики может состояться референдум по поводу ее вхождения в состав Российской Федерации.